Calcio femminile successo in Coppa con il Chievo e passaggio del turno Due squilli di Fracas per gli ottavi Le amaranto si regalano la Fiorentina

(Di lunedì 9 settembre 2024) AREZZO 2VERONA 0 AREZZO: Bartalini, Tuteri, Licco (88’ Lunghi), Corazzi, Zito, Taddei (53’ Santini Marg. ), Prinzivalli (53’ Carcassi), Lorieri (88’ Santini Mart.),, Blasoni, Martino (70’ Barsali). All. Ilaria LeoniVERONA: Soggiu, Micciarelli (63’ Tonelli), Ketis, Merli (73’ Pantano), Fernandez (63’ Cavallin), Pizzolato, Montemezzo, Picchi, Perin, Marengoni, Bardin. All. Fabio Ulderici. Arbitro: Cipolloni di Foligno. Reti: 34’, 57’. AREZZO - Dopo l’esordio vittorioso in campionato, l’Arezzosupera 2-0 al Comunale ilWomen. Decisiva la doppietta di, in grande spolvero in questo inizio di stagione, che regala alleil pass per glidi finale diItalia, dove affronteranno lain una sfida piena di fascino.