Appello alla prefettura | Un presidio Polfer contro furti e spaccio

(Di lunedì 9 settembre 2024). Benché a Melegnano non ci sia una situazione di particolare allerta sul fronte della criminalità, il sindaco Vito Bellomo rilancia l’per avere undellaall’interno della stazione cittadina. Un servizio che andrebbe a incrementare la sicurezza e contribuirebbe a fare rete con carabinieri, polizia locale e guardia di finanza. "L’ultimo avamposto della polizia ferroviaria è Rogoredo; per il resto, la fascia del Sud-Est Milanese risulta scoperta – rimarca il primo cittadino –. La presenza degli agenti sarebbe importante per tenere sottollo lo scalo ferroviario e le aree limitrofe, facendo da deterrente anchepresenza di pusher e sbandati che talvolta gravitano sul territorio".