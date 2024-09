Amarezza Zenith | beffa all’ultimo minuto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024)Prato 0 United Riccione 1PRATO (4-3-1-2): Brunelli, Casini (82’ Malpaganti), Cela, Prati (57’ Fiaschi), Messini, Gemignani, Saccenti, Kouassi, Toci (72’ Bicchierini), Mertiri (75’ Fiore), Vezzi. A disp. Landini, Pretelli, Cecchi, Bellini Moretti. All. Settesoldi. UNITED RICCIONE (4-3-3): Kiri; Pericolini, Santoni, Lisari, Vacca (59’ Barsotti); Cozzari (68’ Likaxhiu), Diambo (88’ Napolitano), Ricozzi; Bontempi, Ortolini, Mariani (59’ Sollaku). A disposizione: Bulgarelli, Fontana, Gaffuri, D’Angelo, Mezzasoma. All. Beoni. Arbitro: Faye di Brescia. Reti: 95’ Ricozzi. Note: 75’ espulso Messini. Esordio amaro nel campionato di serie D per laPrato, che perde in maniera immeritata contro lo United Riccione, venendotasecondo di recupero da una punizione di Ricozzi.