‘A Complete Unknown’ diffuso il primo trailer con Timothée Chalamet

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 9 settembre 2024) Disney ha reso disponibili ile il poster in italiano del nuovo film di James Mangold AUnknown, nelle sale dal 23 gennaio. E la curiosità attorno alla pellicola si fa già sentire grazie al cast hollywodiano: a interpretare il ruolo di ‘Bob Dylan’ è, infatti,. E al suo fianco nientemeno che Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, Scoot McNairy, Dan Fogler, Will Harrison e Charlie Tahan (Ozark). AUnknown / Key Art da Ufficio Stampa “Questo film è stato un sogno per quasi cinque anni”, ha dichiarato il regista. “Sono entusiasta di iniziare le riprese. E sono grato per il sostegno di Searchlight, die di tutti gli attori di talento che sono saliti a bordo per contribuire a creare il mondo unico di questo film.