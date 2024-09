Venezia 81 vince La stanza accanto di Pedro Almodovar a Vermiglio il Leone d’Argento Ecco tutti i look delle star per l’ultimo red carpet

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 8 settembre 2024) Si è conclusa ieri sera l’ottantunesima edizione della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di. La giuria presieduta dall’attrice francese Isabelle Huppert ha premiato Ladi. Per il regista spagnolo si tratta del primo film in lingua inglese. La pellicola, con protagoniste Tilda Swinton e Julianne Moore, era stata accolta da una standing ovation di circa 20 minuti alla première. A Maura Delpero in concorso conilGran premio della giuria. A Paul Kircher il premio Marcello Mastroianni per l’attore emergente. La Coppa Volpi è andata ant Lindon per Jouer avec le feu per la migliore interpretazione maschile, e a Nicole Kidman per Babygirl quella per la migliore interpretazione femminile. Lahollywoodiana non ha potuto ritirare il premio a causa della morte della madre.