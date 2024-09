Turista russo in carcere per frode Era ricercato a livello internazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Si trovava tranquillamente a spasso con la famiglia al Forte, ma su di lui c’era un ordine di cattura. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadinosu cui pendeva infatti un mandato: nell’ambito di controlli effettuati da personale del commissariato di Vittoria Apuana, è stato controllato lo straniero di 55 anni, residente in Spagna ed attualmente in vacanza in Versilia con la moglie, che è risultato colpito da una richiesta di arresto provvisorio da parte della magistratura russa, in particolare della Corte del distretto di Mosca, emessa dallo scorso mese di marzo per il reato di, per il quale è prevista una pena massima di 10 anni. L’uomo da tempo era tenuto sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine che ne hanno seguito gli spostamenti aspettando il momento migliore per fermarlo.