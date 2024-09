Sinner nella storia è il primo italiano a vincere gli Us Open

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 8 settembre 2024) AGI - Jannikha trionfato agli Us: l'azzurro numero uno del mondo si è imposto in tre set, 6-3, 6-4, 7-5, sull'americano Taylor Fritz, in due ore e 17 minuti.è iltennistanel singolare maschile a Flushing Meadows, a New York: è il suo secondo Slam dopo quello di gennaio in Australia, il suo sesto titolo stagionale e il 16mo in carriera. Gli altri del 2024 sono stati Rotterdam, Miami, Halle e Cincinnati, con sei finali vinte su sei. Davanti a 24 mila spettatori, il 23enne altoatesino ha dominato il match fin dall'inizio, rischiando solo nel finale per un break che lo aveva lasciato sul 3-5 prima dei quattro game di fila che gli hanno regalato la vittoria.