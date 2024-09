Rabiot dall’Inter e il Milan all’assenza dell’offerta voluta Lui continua a sperare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024) Adrienè uno dei giocatori ancora svincolati tra quelli di spicco del calcio internazionale: né l’Inter né ilsaranno nel suo futuro, con il francese che spera in un epilogo. VOCI SMENTITE – Quando Adrienè stato accostato all’Inter, durante l’ultima finestra estiva di calciomercato, molto scetticismo è emerso riguardo un reale e concreto interesse dei nerazzurri per il francese. Il motivo è chiaro: i meneghini avevano già un centrocampo molto ben fornito, con due potenziali titolari per ogni settore della mediana. Così è effettivamente stato, con l’Inter che non ha avanzato proposte concrete per l’ingaggio del transalpino. Allo stesso modo, neanche ilha affondato il colpo per il classe 1995. La ragione è stata quella della mancata cessione di Ismail Bennacer nella sessione estiva di mercato.