Palazzo Rovelli riapre Visite guidate al cantiere del nuovo municipio

(Di domenica 8 settembre 2024) Visita guidata aldello storicodestinato a diventare nuova sede del Comune dopo più di 30 anni di sostanziale abbandono. L’amministrazione comunale di Cogliate ha deciso di dar vita all’open day dicon visita alin occasione della Festa patronale di oggi. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’impresa che ha lavorato alla riqualificazione e alla messa in sicurezza dello storico edificio del centro, destinato a diventare la nuova sede del. Appuntamento oggi dalle 9 alle 18. "Un’opportunità esclusiva per tutti i cittadini di scoprire in anteprima lo stato di avanzamento dei lavori di recupero di questo importante simbolo del nostro patrimonio, che si inserisce nel programma delle attività parrocchiali legate alla festa del paese", spiega una nota diffusa dal Comune.