Omicidio Bellocco il silenzio del capo ultrà | Beretta resti in cella o alimenterà la faida

(Di domenica 8 settembre 2024) Milano – Andrea, ildella Curva Nord interista, resta in carcere con l’accusa diaggravato dall’aver violato la sorveglianza speciale e detenzione illegale di una pistola con matricola abrasa. Dopo averlo interrogato venerdì a Opera, ieri la gip Lorenza Pasquinelli ha depositato l’ordinanza di convalida del fermo, in cui ha spiegato che il carcere è l’unica misura idonea per lo storico esponente del tifo organizzato nerazzurro, accusato di aver ucciso a coltellate Antonio: c’è il “serio e concreto pericolo”, la motivazione, che, se lasciato in libertà, “possa influenzare eventuali testimoni o trovare nuove occasioni per commettere altri delitti di matrice violenta per proseguire lache ha dato origine alla presente vicenda”.