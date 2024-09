Mkhitaryan | Zielinski un gran giocatore Sono sicuro che darà questo all’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024) Henrikhha espresso il suo punto di vista sulle qualità del compagno di repartoPiotr, rimarcando di attendersidal futuro.DE STIMA – Henrikhsi contende con Piotrla titolarità nella posizione di mezzala destra del centrocampo dell’Inter. L’armeno, che è stato sempre impiegato dal 1? in questa Serie A, si è così espresso proprio sul suo compagno di reparto durante un’intervista a TV Sport: «Piotr è undefelice di averlo perché ci fa molto bene. Penso che sarà importante per noi, ne. Le sue capacità si vedono in allenamento, si vede. Gli auguro buona fortuna e aiutaci a vincere qualche trofeo».