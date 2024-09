Medici di base sale la protesta dei pazienti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) La situazione di disagio dei cittadini sul tema deidi famiglia cresce in modo esponenziale. Sarà anche vero che mancano risorse, ma il risultato è che per iè sempre più difficile avere un rapporto diretto con il dottore diche invece deve essere il primo approdo, facile e rapido, prima dei Cau e del Pronto soccorso. Spesso non si riesce a dialogare con loro, ti ricevono solo su appuntamento e i tempi sono lunghi. C'è chi si affida a un risponditore automatico e se dunque devi chiedere in chiarimento o un consiglio ti devi arrangiare. Non ci siamo proprio. Samuele Ferrarini Risponde Beppe Boni Torniamo su un tema rovente. Basterebbe citare come esempio il caso, e non è l'unico, di una signora di Bologna che ha chiesto una visita al medico di famiglia il 30 agosto e dopo 15 minuti circa di attesa il call center ha proposto come prima data l'8 ottobre.