LIVE Sinner-Fritz US Open 2024 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio della finale

(Di domenica 8 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.01 Inno nazionale americano. 20.00. 19.52 Si gioca alle 20.00 italiane, a New York saranno le 14.00. Dunque tanto caldo e umidità. 19.51invece ha eliminato McDonald (3-1), Michelsen (3-0), O’Connell (3-0), Paul (3-0), Medvedev (3-1) e Draper (3-0). 19.49ha battuto nell’ordine Carabelli (3-0), Berrettini (3-0), Comesana (3-0), Ruud (3-1), Zverev (3-1) e Tiafoe (3-2). 19.47 L’Italia non ha mai vinto gli USin campo maschile. Ci è riuscita invece nel tabellone femminile (Flavia Pennetta nel 2015) e nel doppio misto (giorni fa con Sara Errani ed Andrea Vavassori). 19.46 I due precedenti trasi sono giocati entrambi ad Indian Wells. Nel 2021 si impose agli ottavi l’americano per 6-4, 6-3. Nel 2023 vinse l’italiano ai quarti per 6-4, 4-6, 6-4. 19.