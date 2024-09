La Ville Lumiere archivia la sua estate olimpica

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 8 settembre 2024) AGI - Parigi 2024 chiude i battenti. Con un'ultima festa, come sempre nel segno del ballo, delle luci e delle sue eccellenze. Protagonista dell'attesa cerimonia di chiusura è stato il musicista e compositore francese Jean-Michel Jarre, pioniere, già nei lontani anni '70, della musica elettronica. Con lui si sono riaccesi i riflettori dello Stade de France per regalare un'ultima emozione, indimenticabile, alla folla in visibilio. Per quest'icona dell'electromusic, commenta TF1, lo show di chiusura è stato "l'occasione per creare un legame con le nuove generazioni e aggiungere il mitico palasport di Saint-Denis alla lunga lista di luoghi leggendari in cui si è già esibito". Dopo le polemiche suscitate dallo spettacolo di apertura dei Giochi e da qualche disservizio nel villaggio olimpico, "Parigi ha concluso un'di successo", commentano all'unisono i media d'Oltralpe.