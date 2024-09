Kamala Harris tradita dal fratello di Obama | voterà Trump Tutto pronto per il duello tv di martedì

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 8 settembre 2024) Colpo a tradimento per: ilmaggiore dell’ex presidente Barackha espresso il suo sostegno a Donaldin un post su al quale il tycoon ha risposto ringraziandolo. L’annuncio di Malikdell’ex presidente Abon’go Malikè un uomo d’affari e politico keniano-americano, era da tempo un convinto sostenitori dei repubblicani. “Sono Malik. Sono un repubblicano e voterò per il presidente Donald”, ha scritto Malik. “Grazie Malik, un grande onore, insieme renderemo l’America di nuovo grande”. Cresciuto a Nairobi, Malik ha incontrato per la prima volta il futuro presidente nel 1985, durante una visita a Washington. In un’intervista del 2004 aveva dichiarato di essere stato testimone al suo matrimonio e Barack al suo. Nel 2008 ha anche celebrato la vittoria dialle elezioni dicendo che suo“stava scrivendo la storia”.