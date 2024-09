Horizon un flop? E io insisto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Kevin Costner, a Venezia, ieri ha presentato la seconda parte del suo grande progetto western,. E ha parlato della mancata uscita nelle sale di questo secondo film: "Probabilmente è stata una reazione allo scarso successo al box office della prima parte". Ma non sembra crucciarsene più di tanto: "Se la seconda parte fosse uscita nelle sale, non sarei potuto venire a Venezia a portarlo, perché qui non mostrano i film se non in anteprima. Quindi, la decisione degli Studios di non distribuire in sala2 in fondo è andata a mio vantaggio". Il primo capitolo della saga era stato mostrato a Cannes, quando Costner aveva confessato di avere impiegato soldi propri per portare a termine il progetto, un progetto grandioso che prevede quattro film di tre ore ciascuno. "Alberto Barbera, invitandomi a Venezia, ha realizzato un mio sogno: Venezia è venuta in mio soccorso!".