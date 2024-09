Final Fantasy 7 Remake e Rebirth il lancio su Xbox è ancora lontano secondo un giornalista

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 8 settembre 2024) In queste ore si sta parlando con una certa insistenza dell’arrivo di svariati capitoli disuSeries XS, con Alex Donaldson,di VG247, che ha affermato che in realtànon sonopronti ad arrivare sulle console Microsoft. Il redattore ha commentato nello specifico il recente rumor che vuole FF 16 ed idi FF 7 in arrivo suSeris XS, affermando di aver scoperto da alcune sue fonti che in realtà questi ultimi due giochi non si troverebbero in fase di sviluppo attivo. Alex Donaldson ha condiviso nello specifico le seguenti dichiarazioni (grazie ad Icon-Era): “Stando a quello che so, una versionedie dinon sono attualmente in sviluppo attivo presso Square Enix.