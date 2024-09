Fa’ la tua scelta – WWE Bash In Berlin 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 8 settembre 2024) KEVIN OWENSDieci anni in WWE.Era il 2014 quando Owens esordì ad NXT per poi bruciare le tappe e sconfiggere John Cena presentandosi come campione del brand black & gold. Ad oggi è a tutti gli effetti un veterano ed un cavallo sicuro su cui puntare in quanto funzionale a qualsiasi progetto.Lo abbiamo visto all’opera nel campo dei tag team conquistando i titoli con Sami Zayn a Wrestlemania.Lo abbiamo visto in faide per titoli secondari.Un uomo di squadra e capace di affiancare altre superstar per dare il proprio supporto.Sempre pronto a sfide pesanti e senza regole dove può sfoggiare tutto il suo arsenale.Inoltre è certamente più entertainer di un tempo, e questo gli permette di passare da una situazione comica ad una più seria in un battito di ciglia.