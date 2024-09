Emozioni adolescenti e tecnologie digitali In serata il concerto afro blues di Bombino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Triennale presenta martedì un ciclo di incontri rivolto alle famiglie con figli pre: uno spazio di conversazione e confronto tra genitori ed esperti. Nel nuovo appuntamento con aperitivo nel Giardino verrà affrontato, insieme alla psicologa e psicoterapeuta Mariavittoria Giusti, il rapporto tranelle fasi di crescita dei bambini. Verranno esplorati i modi in cui l’uso di dispositiviinfluenza lo sviluppo emotivo e comportamentale, e si proverà a capire come riconoscere e gestire ledei più piccoli quando utilizzano il digitale. L’incontro si concentra su tecniche per promuovere un uso equilibrato e positivo delle, enfatizzando l’importanza dell’empatia digitale e della comunicazione emotiva.