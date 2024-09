Digitale vuol dire democratico S’ispira a Taiwan il progetto Plurality che fa votare con i crediti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) di Alessandro Raboni* “La blockchain e l’intelligenza artificiale costituiscono una minaccia per la democrazia. L’AI abilita la sorveglianza di massa, facilitando il lavoro dei regimi autoritari; la blockchain accelera il capitalismo e la finanziarizzazione della società.” A parlare così è Peter Thiel, ex CEO di PayPal e simpatizzante di ideali ultra-liberisti (ad esempio seasteading.org): “Crypto is libertarian and AI is communist”.