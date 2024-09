Cinema | Kolossal d' autunno

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 8 settembre 2024) Un ricco antipasto ci sarà a inizio settembre, come di consueto, già all’81esima Mostra internazionale d’Artetografica di Venezia, dove i cinefili potranno vedere in anteprima mondiale alcuni dei titoli più attesi della nuova stagione: a partire da Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton (uscita: 5 settembre), che riporta in vita 36 anni dopo lo spiritello porcello interpretato da Michael Keaton nell’originale cult, questa volta pronto a rovinare la vita di Astrid (Jenna Ortega, già vista in Mercoledì), figlia della Lydia (Winona Rider) protagonista del primo capitolo, per procedere con Joker - Folie à Deux (2 ottobre), in cui il supervillain che Todd Phillips e Joaquin Phoenix hanno trasportato dai fumetti nel mondo reale, con box office da un miliardo di dollari, torna in un inedito musical in cui incontra in carcere Harley Queen (Lady Gaga), se ne innamora e scatena il caos, ...