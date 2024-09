Cina | iniziata fiera internazionale per stimolare investimenti e commercio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 8 settembre 2024) Xiamen, 08 set – (Xinhua) – La 24esima China International Fair for Investment and Trade (CIFIT) si e’ aperta oggi nella citta’ di Xiamen, nella provincia cinese orientale del Fujian. Coprendo circa 120.000 metri quadrati, l’evento di quattro giorni attira visitatori da 119 Paesi e regioni, di cui circa l’80% sono Paesi partner della Belt and Road Initiative (BRI). La CIFIT di quest’anno mette in risalto l’economia digitale, la nuova energia e l’innovazione verde. Si prevede che serva come piattaforma per oltre 80 eventi di investimento e attivita’ di roadshow. Lanciata per la prima volta nel 1997, la CIFIT, organizzata dal ministero del, e’ diventata una piattaforma importante perglie facilitare lo sviluppo globale. (Xin) Agenzia Xinhua