Chi è Taylor Fritz | posizione in classifica palmares e precedenti con Sinner

(Di domenica 8 settembre 2024) Questa sera sull’Arthur Ashe Stadium si giocherà la finale del tabellone di singolare maschile degli US Open 2024 di tennis, e l’azzurro Jannik, numero 1 del ranking ATP, affronterà lo statunitense tra, numero 12 del seeding. Sarano in palio 700 punti validi per il ranking ATP: lo statunitense è accreditato della dodicesima testa di serie, perché ricopriva lo stesso piazzamento inlunedì 26 agosto, ma con la finale raggiunta da domani sarà numero 7 in caso di sconfitta o numero 6 in caso di successo. Lo statunitense ha vinto otto tornei ATP in carriera: il successo più importante è il Masters 1000 di Indian Wells 2022, stagione in cui si è imposto anche nel 500 di Tokyo. Nei 250 le altre affermazioni: tre centri ad Eastbourne, nel 2019, nel 2022 e nel 2024, due a Delray Beach, nel 2023 e nel 2024, ed uno ad Atlanta, nel 2023.