Beach volley Zaytsev Lupo gioia tricolore! Primo scudetto per Orsi Toth Bianchi!

(Di domenica 8 settembre 2024) Back to back, 16 anni dopo, invece, per lo Zar Ivanche, in coppia con il vice campione olimpico di Rio, Daniele, ha conquistato a Bellaria il suo secondo titolononostante il quarto posto del torneo romagnolo. Tappa e, invece, per Rekae Giadache ribaltano la situazione in classifica della vigilia, vincono un torneo spettacolare e portano a casa iltrionfoin carriera, battendo in finale quella che potrebbe essere assieme a loro la coppia futura della Nazionale, composta da Valentina Gottardi e Claudia Scampoli. Danielee Ivanhanno conquistato il titolo nazionale con un quarto posto nella tappa. Questa vittoria rappresenta un ulteriore successo per i due atleti, che hanno già vinto due medaglie d’argento a Rio 2016 e che hanno all’attivo altri titoli nazionali.