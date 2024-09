West Bank attivista uccisa da cecchino

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 7 settembre 2024) 20.25 "L'autopsia dell'turco-americana ha confermato che è statada un colpo d'arma da fuoco sparato da un tiratore dell'esercito di occupazione".Lo ha detto all'emittente al-Jazeera il governatore di Nablus, in Cisgiordania, riferendosi alla morte della 26enne Aysenur Ezgy Eygi. La giovane "é statada un colpo alla testa sparato da unisraeliano" mentre partecipava a una manifestazione in Cisgiordania, è per al-Jazeera quanto ha affermato il servizio di medicina legale palestinese.