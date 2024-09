Voterò Kamala Harris Contro Trump anche l’ex vice di Bush Dick Cheney Le ragioni del repubblicano che per i dem era Darth Vader

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024)presidentevoterà per. “ha tentato di rubare le ultime elezioni. Non potrà mai più essere detentore del potere”, ha messo nero su biancoin una nota. “Come cittadini, ognuno di noi ha il dovere di mettere il Paese al di sopra della faziosità per difendere la nostra Costituzione. Ecco perchéper lapresidente”, ha dichiaratoconfermando quanto annunciato da sua figlia Liz, ex deputata repubblicana e da sempre convinta oppositrice del Tycoon. “E’ importante riconoscere che Donaldpone dei pericoli. Come conservatrice e come una persona che tiene alla Costituzione, non solo nonper Donaldmaper”, aveva detto la figlia. Le fila dei repubblicani anti, dunque, sia allungano ulteriormente e stavolta con un pezzo da novanta.