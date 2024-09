Volkswagen possibile chiusura di uno dei suoi stabilimenti in Germania

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 7 settembre 2024) (Adnkronos) –potrebbe chiudere uno deiin. Una decisione che non avrebbe precedenti, al fine di ridurre i costi dovuti a una transizione energetica affrettata e imposta da Bruxelles, lasarebbe in procinto di chiudere una fabbrica e un impianto dedicato alla produzione di componenti per auto. Entro il 2026, L'articolodi uno deiinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.