Serie C 2024 2025 | tris del Catania battuta a domicilio la Juventus U23

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Seconda vittoria in tre partite per il, che sbanca lo stadio La Marmora-Pozzo di Biella nel match valido per la terza giornata del girone C di. Sconfitta 3-1 laÂU23, che subisce un’altra rovinosa sconfitta casalinga dopo quella nel primo turno. Etnei avanti al 24? con Anastasio, capaci di raddoppiare al 61? con Inglese e poi di chiudere definitivamente i giochi con Quaini (10 contro 10) dopo il momentaneo 1-2 di Afena-Gyan. RISULTATI E CLASSIFICHE CRONACA – Dopo un avvio piuttosto bloccato e privo di emozioni, a sbloccare la gara è Anastasio con uno splendido calcio di punizione. Ilsfiora il raddoppio in più occasioni, ma lo trova all’ora di gioco con il neo entrato Inglese. La partita rischia di cambiare al 71?, quando Ierardi viene espulso per doppia ammonizione.