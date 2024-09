Scuola la rabbia dei docenti esclusi | Algoritmi riservisti servizio civile | così si premia il merito?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 7 settembre 2024) A pochi giorni dalla prima campanella dell’anno scolastico 2024-2025, a far rumore è la protesta delle centinaia di insegnanti bergamaschidall’assegnazione delle cattedre di supplenza: più di 700 i candidati che non sono stati presi in considerazione e che stanno facendo sentire la propria voce in ogni modo possibile. Una situazione che, preme sottolinearlo, non riguarda solamente la nostra provincia: una petizione online lanciata a livello nazionale ha già superato le 12.000 sottoscrizioni da parte di chi ha superato il concorso ma si è visto comunque estromesso dalle graduatorie.