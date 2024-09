Scatti in luoghi tutti da scoprire Iscrizioni aperte per il workshop

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Undi fotografia gratuito alla scoperta diinediti: Spazio Labo’ e l’ufficio Servizi per i Giovani del Comune offrono a quindici ragazzi dai 18 ai 25 anni l’opportunità di partecipare a un weekend di corso condotto dal fotografo Filippo Romano, il 28 e il 29 settembre: Cine- una Bologna inedita. Tra lezioni teoriche e sessioni di fotografia insolitamente non visitati, i partecipanti avranno l’obiettivo di catturare il potenziale cinematografico. "Le location sono suggestive, gli iscritti si recheranno all’interno della Torre Prendiparte e a San Petronio, compresi il campanile e il sottotetto che normalmente non sono accessibili, ed esploreranno zone periferiche all’aperto, sempre più richieste dalle produzioni cinematografiche", dice Mattia Santori, consigliere delegato al turismo.