Sara Morganti conquista uno storico argento nell' equitazione

(Di sabato 7 settembre 2024) AGI - Ancora una medaglia paralimpica per. La 48enne toscana, in sella a Mariebelle,unoa Chateau de Versailles,'Individual Freestyle Grado I, ottenendo con 80,694 il secondo punteggio. Con una prova accompagnata dalle musiche Baby elefant walk (Henry Mancini), Sons and Lovers (Percy Faith), Moonglow (Bert Kaempfert) e Mon Oncle (Percy Faith), lacede il passo solo al lettone Rihards Snikus, oro con 82,487. Bronzo alla britannica Mari Durward-Akhurts (77,747), chiude sesta l'altra azzurra in gara, Carola Semperboni (74,554).