Rita Dalla Chiesa | Pentita di avere lasciato Fabrizio Frizzi non gli ho perdonato le corna video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 7 settembre 2024), ospite di ‘Storie di donne al bivio’ di Monica Setta, racconta il suo rapporto con, morto nel 2018 dopo una lunga malattia. I due sono stati sposati dal 1992 al 1998. La conduttrice e parlamentare di Forza Italia racconta nella puntata, in onda lunedì, 9 settembre, in prima serata su Rai 2 il “grande amore tra me e. Dopo di me lui ha amato profondamente Carlotta (Mantovan, ndr), ma le nostre storie appartengono a tempi diversi. Penso che se avessi saputo perdonare il mio matrimonio conprobabilmente non sarebbe finito”. Per la prima volta ammette di essersidi aver, dopo il tradimento del conduttore con la corista di Domenica in Graziella De Bonis.