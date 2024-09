Rischio idrogeologico e temporali forti | scatta l’allerta arancione in Toscana La mappa delle zone a rischio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Firenze, 7 settembre 2024 –in. Il provvedimento sarà valido dalle 7 di domani, domenica 8 settembre, fino alle 6 di lunedì.idrogelogico in variedella Regione, ad eccezione dei settori orientali che comprendono parteprovince di Siena ed Arezzo. In queste areesarà di colore giallo. Meteo, ecco il cambio di stagione: in arrivo pioggia e calotemperature Nel corso della mattinata possibilità di, localmente, sul litorale centro settentrionale in estensione alle restanticostiere, all'Arcipelago e alleinterne centro settentrionali. Dal tardo pomeriggio nuova intensificazioneprecipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità, a partire dalledi nord ovest e in rapida estensione al resto della regione.