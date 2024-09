Rischio di burnout | in quali settori rimedi da adottare

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 7 settembre 2024) Il 27% dei dipendenti a livello globale è ad altodi, questo dato può ulteriormente aggravarsi quando il manager è sotto stress: uno su tre è aelevato MILANO – Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), fornitore leader di soluzioni che aiutano le organizzazioni a gestire le proprie persone e il denaro, ha pubblicato gli ultimi insight da Workday Peakon Employee Voice. Il report Workday Voice of the Employee: Addressing OrganisationalRisk rivela che circa il 27% dei dipendenti è ad altodi. Senza un piano per migliorare la salute e il benessere dei dipendenti, o l’assistenza dell’AI e di altre tecnologie, ildiorganizzativo si diffonde dai manager ai dipendenti, creando un potenziale effetto domino che mina l’engagement e la produttività a tutti i livelli.