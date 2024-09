Ravanelli | Conte ha sbagliato ad andare a Napoli io non l’avrei mai fatto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2024): «haad, io nonmai». Lo ha detto nell’intervista al Foglio a cura di Alberto Brandi. Oralavora al Marsiglia con De Zerbi. Fabrizioè tornato all’Olympique Marsiglia 25 anni dopo averci giocato. È il consigliere principale del presidente Pablo Longoria, spagnolo che parla perfettamente sei lingue, un passato da osservatore all’Atalanta, al Sassuolo e alla Juventus, uomo ambizioso che vuole riportare la società ai vertici del calcio francese. E per questo si è affidato soprattutto a due italiani. L’ex “Penna Bianca” alla scrivania e Roberto De Zerbi in panchina. Due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate e il secondo posto dietro al Paris Saint Germain: non c’è che dire, un buon inizio in Ligue 1.