Pier Luigi Bersani alla Festa del Fatto | Campo largo? Non la misuri a ettari la politica poi si finisce sul metro quadro Le forze ci sono vanno trovate

(Di sabato 7 settembre 2024)delfa un lungo intervento sulle alleanze e sulla necessità di intercettareche attualmente stanno all’eterno dei partiti: “Quando il centrosinistra ha vinto nei suoi ingredienti cisempre state personalità percepite dal paese come liberali, liberal-democratiche, Andreatta, Maccanico, Padoa Schioppa. Erano culture e personalità che si percepivano in un cocktail e non pretendevano di dirigere il traffico. Renzi risponde a questi profili? No, direi di no. C’è in giro qualcuno di questi? Sì, ce ne. Ciimprenditori che danno per scontato che bisogna fare il salario minimo, stanno lì, bisogna andarli un po’ a disturbare. Come si fa? Si parte da quelli cheall’opposizione si buttano lì quattro principi basici, robe serie, come fisco e welfare, diritti del lavoro, diritti civili, pace e guerra.