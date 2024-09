Piano urbano del traffico al via Tre assemblee per i cittadini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Si riparte dalgenerale dele dalle novità che introdurrà in città: l’attività collegata al lavoro dell’Amministrazione comunale legnanese, infatti, riparte dopo la pausa estiva con tre giornate dedicate all’importante documento e si comincerà martedì prossimo, 10 settembre, nel quartiere Centro. Ad anticipare gli incontri era stato l’assessore alla Mobilità Marco Bianchi all’indomani della pubblicazione del documento lo scorso agosto: in questi appuntamenti l’amministrazione comunale, coadiuvata dai tecnici del Centro Studi PIM, illustrerà la filosofia che ha ispirato l’aggiornamento del PGTU soffermandosi sulle novità previste a livello di mobilità e di sosta quartiere per quartiere.