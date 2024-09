Pepi un ‘Toro’ per la Juventus | il record in MLS e il paragone con Lewandowski e Haaland|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 7 settembre 2024) 2024-09-07 19:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Unper la. La rivoluzione targata Cristiano Giuntoli prosegue dopo un mercato estivo all’insegna del cambiamento in campo e in panchina, con l’arrivo di Thiago Motta. La priorità in casa bianconera è un vice Vlahovic con Madama che segue con attenzione il profilo di Ricardo. L’attaccante statunitense,man in MLS, potrebbe prendere il posto di Arkadiusz Milik e accettare la sfida bianconera dopo essersi rilanciato al PSV in seguito all’avventura deludente all’Augsburg, in Bundesliga. OCCHI SUsfiderà lain Champions League, nella nuova fase campionato.