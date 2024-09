Oroscopo del 7 settembre 2024 | previsioni per tutti i segni zodiacali

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 7 settembre 2024) Cosa prevede l’per la giornata di sabato 7? Di seguito, le proiezioni segno per segno.di sabato 7(Credits: Pixabay) – VelvetMagdi giovedì 7, Ariete (21 marzo – 19 aprile) Oggi è una giornata di passione e dinamismo per l’Ariete. Le energie sono alle stelle, soprattutto nel settore sentimentale, dove potreste sperimentare momenti di intensa emozione. È il momento di prendere l’iniziativa, sia in amore che nel lavoro. Attenzione però a non essere troppo impulsivi: una pausa di riflessione può evitare incomprensioni. Toro (20 aprile – 20 maggio) Il Toro oggi dovrà affrontare una sfida legata alla possessività. La gelosia potrebbe emergere, soprattutto nelle relazioni amorose. È importante mantenere la calma e dialogare apertamente con il partner.