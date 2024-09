MVP | Io Bobby Lashley e Shelton Benjamin siamo sempre in contatto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 7 settembre 2024) MVP,hanno lasciato la WWE da qualche tempo e le speculazioni riguardo al loro futuro aumentano di giorno in giorno. L’addio dell’Almighty alla WWE, ovviamente, è stato un fulmine a ciel sereno per i fan, ma questo non significa che il wrestler non possa presto tornare a farsi vedere in un’altra federazione: soprattutto, potrebbe essere l’occasione per rivedere l’Hurt Business. La fazione, che comprendeva Cedric Alexander, è stata separata nel 2021 e HHH ha rifiutato (secondo MVP) di riproporla, negli anni successivi, in WWE. Parlando al K&S WrestleFest virtual signing, MVP Ha parlato del futuro dei tre wrestler, incoraggiando i fan a rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti riguardo al ritorno dell’Hurt Business altrove:“L’Hurt Business è morta ed è stata uccisa dai poteri forti.