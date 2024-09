Moda Sereni incontra la Regione | La rinascita? Passa dall’artigianato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) "La crisi c’è, ma dobbiamo puntare sulla gestione del momento e alle strategie di rilancio". La sindaca di Scandicci Claudiaha portato la situazione della filiera della pelletteria sul tavolo dell’assessore regionale Leonardo Marras, ma non solo per parlare di rischio chiusure e relativi aspetti occupazionali, quanto "per fare il punto sulle azioni di monitoraggio e rilancio, consapevoli della necessità di intervenire tempestivamente". Non sappiamo quale sarà il cambiamento strutturale nel settore, "ma sappiamo che ci sarà. Come affrontarlo? Coralmente, unendo le energie di istituzioni locali, imprenditori e lavoratori. Con un’alleanza forte tra le parti". Il settore del lusso che a Scandicci ha un punto di riferimento a livello internazionale, "non è stato abituato finora a un coordinamento: c’era lavoro per tutti. Adesso le cose sono cambiate, ma si affrontano in sinergia.