Meloni fulmina Boccia | La mia idea sulla donna E non dimentica Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 7 settembre 2024) Il casosi è concluso con le dimissioni del ministro della Cultura. Ma Giorgialancia uno strale all'imprenditrice di Pompei nel suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio: “Non credo di dover battibeccare con questa persona (Maria Rosaria, ndr). Ma lo dico per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda come l'ho guardata io. La miasu come unadebba guadagnarsi uno spazio nella società è diametralmente opposto di quella che ha questa persona”. La premier ha poi spezzato una lancia in favore dell'ex ministro: “Ringrazio ancoro una volta Gennaro, come sempre le cose che si costruiscono fanno molto meno rumore, meno notizia, è stato importante il lavoro che il ministro ha fatto.