Maltempo in tutta Italia con temporali e temperature più basse | l’estate è finita?

(Di sabato 7 settembre 2024) Sembra giàla leggera tregua dalper l’, con un week-end che si apre all’insegna dell’instabilità.sembra essere ormaiin metà del Paese e le previsioni di domenica attestano un peggioramento delle condizioni meteo in larga parte del territorio. Possiamo dire addio alla stagione della tintarella e dei bagni al mare? Non proprio: al Sud il caldo non è destinato a sparire del tutto. Gli abitanti del Nord possono invece rassegnarsi a procedere con il cambio di stagione dell’armadio. Non è prevista alcuna allertaemanata dalla Protezione Civile, benché siano attesinel fine settimana inla Penisola. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteo in tempo reale ed evitare di rimanere all’aperto in caso di fulmini in avvicinamento.