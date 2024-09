Louis Vuitton Cup 2024 a che ora gareggia Luna Rossa oggi sabato 7 settembre | orari canale tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Alle 14:10 disfiderà American Magic. Alle 16:26 torneranno in acqua per sfidare Ineos Britannia. Doppia sfida nel programma odierna per il team italiano che punta a blindare la vetta dellaCup, il torneo che selezionerà la sfidante di New Zealand (battuta danel match fuori classifica di martedì scorso). La barca di Max Sirena al momento è prima in classifica e aritmeticamente qualificata in semifinale: Bruni e compagni non si accontentano, l’obiettivo è il primo posto che permetterebbe agli italiani di scegliere l’avversaria in semifinale. Quella diè una giornata decisiva in tal senso visto chesfiderà seconda e terza classificata: tre vittorie e due sconfitte per Ineos Britannia. Tre vittorie e tre sconfitte per American Magic.