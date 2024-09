L’Italia ha giocato un calcio così bello da sorprendere l’Italia stessa Sueddeutsche

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2024) Anche laparla dell’inaspettata vittoria delcontro la Francia in Nations League. “«Il ritorno del principe», titolava il quotidiano Le Parisien prima della partita tra Francia e Italia al Parco dei Principi”, ricordano i tedeschi. Ovviamente alludevano a Kylian Mbappé, “uno dei figli preferiti e allo stesso tempo più discussi della città, per sette anni haal Parco dei Principi. Il “Ritorno” suonava come se Mbappé fosse stato via per un tempo scandalosamente lungo. Beh, sono passati appena quattro mesi da quando è andato a Madrid. E per quanto folle possa sembrare, non c’era alcun sentimento di malinconia nelle parole dei francesi“.ha sorpreso pure gli italiani La Francia ha iniziato con il piede sull’acceleratore, un gol di Bradley Barcola al dodicesimo secondo dopo un errore della difesa italiana porta in vantaggio les Bleus.