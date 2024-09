L’Italia di Spalletti resuscita e umilia la Francia a Parigi | il ritorno di Lucianone dopo il disastro europeo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 7 settembre 2024)si è desta. Eppurepochi secondi sembrava di replicare iltedesco: autogol di Di Lorenzo ein vantaggio. Ma finalmente eavere passato una brutta estate, si è rivisto il calcio di. Vittoria prestigiosa e importante in un torneo, la Nation League, che non è affatto inutile e che può dare tante opportunità in chiave mondiale.reagisce e rifila tre gol a Deschamps La squadra azzurra non si è disunitalo sbandamento iniziale. Ha giocato ad un tocco, proprio come vuole, e ha ripreso lentamente la partita. La chiave di volta è stata lo splendido sinistro al volo di Di Marco, un altro che agli europei non aveva brillato, e che ha riportato il risultato in parità.