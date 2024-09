Impegno ad ampio raggio e sforzo multidisciplinare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) PISTOIA Non solo potenziare i servizi della Prefettura per quanto riguarda l’immigrazione e la cittadinanza, ma anche agevolare lo scambio di idee e proposte tra gli operatori del settore sul territorio. Il progetto "Pistoia all’Opera", infatti, punta a rafforzare anche la comunicazione tra chi l’accoglienza la gestisce ogni giorno sul territorio. "Aumentare il personale in Prefettura addetto all’immigrazione – precisa Lorenzo Botti, dirigente area immigrazione della Prefettura di Pistoia – significa riuscire a potenziare i diritti di cittadinanza sia delle persone provenienti dai paesi terzi, che di quelle che richiedono protezione internazionale. Ciò avverrà anche con una serie di incontri tra gli operatori del settore che la Prefettura coordinerà: un modo per favorire il confronto e lo scambio informativo tra chi di immigrazione se ne occupa tutti i giorni.