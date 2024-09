Il contributo della società civile alla resistenza ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 7 settembre 2024) Quando la guerra bussaporta di una nazione, non è solo l’esercito a rispondere. Inanche la, con determinazione e creatività, aiutano in tutti i modi possibili coloro che non chiamano «soldati», ma «eroi» o «angeli protettori». Tra questi ci sono i volontariKitty Pechersk che, con un simbolo tenero ma potente – un gattino con un elmetto –, realizzano strumenti di difesa che fanno la differenza sul campo di battaglia: tute mimetiche – i cosiddetti kikimoras per i soldati al fronte – e reti mimetiche usate dai civili nelle zone di guerra per nascondere obiettivi sensibili dai possibili attacchi di droni. «Siamo attivi dal 2022», racconta Lela mentre indossa un kikimora bianco per l’inverno. «Nella nostra sede di Kyjiv creiamo tute mimetiche, ma anche souvenir che rivendiamo per autofinanziarci. Siamo in contatto con i soldati al fronte.