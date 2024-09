Gubbio-Ternana 0-0 senza reti il derby umbro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024), 7 settembre 2024 – Zeroe un punto a testa. Questo il bollettino del primodella stagione, quello tra. Una gara in cui la tattica ha avuto la meglio, gestita bene sia da Taurino che da Abate, alle cui squadre è mancata solo la zampata giusta per finalizzare al meglio le buone costruzioni viste in campo. Da segnalare il ricordo a Giampiero Bedini, che era solito riempire le colonne di queste gare, e la splendida cornice di pubblico – oltre 3000 i presenti al “Barbetti” di cui circa 1200 arrivati da Terni. Il canovaccio tattico della partita è chiaro da subito: latiene il pallino del gioco, ilinvece è bravo ad attendere e a provare a far male in contropiede. Lo si vede al 10°, quando D’Ursi scorrazza sulla sinistra e serve Corsinelli che col mancino da ottima posizione trova l’opposizione di Tito.