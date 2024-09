Giulia Salemi svela il sesso del bambino che aspetta da Pierpaolo Pretelli

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 7 settembre 2024), ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato della gravidanza che sta portando avanti e che terminerà fra quattro mesi. “Questo è stato un momento emozionatissimo!“. E, fra una confessione e un’altra fra ansie e paure, ha pure organizzato il gender reveal. Il gender reveal dia #Verissimo ?pic.twitter.com/CcuVXHq0xq — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) September 7, 2024 Dopo aver consegnato una scatola a Silvia Toffanin, nel maxischermo è partito un video che ha annunciato l’arrivo di un maschietto. “Io non so cosarmi dal diventare mamma, spero di essere una brava mamma. Ci proverò. Ci metterò tutta me stessa.